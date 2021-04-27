Фриско, США, , 08:52 — REGNUM Сборная России одержала победу над командой США в первом матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

В составе сборной России шайбы забросили Данила Юров (10-я минута), Дмитрий Бучельников (27-я), Всеволод Гайдамак (29-я), Матвей Мичков (34-я), Иван Мирошниченко (40-я, 55-я) и Никита Чибриков (62-я).

В составе американской команды отличились Райан Чесли (3-я), Дилан Дюк (6-я, 37-я), Шон Беренс (17-я), Итан Страки (22-я), Саша Пастухов (25-я).

Отметим, что по ходу матча сборная России проигрывала со счётом 1:5, но смогла отыграться и вырвать победу.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, матч пройдёт в ночь на 28 апреля.

Действующим чемпионом турнира является сборная Швеции, которая в финале 2019 года обыграла сборную России (4:3, в овертайме).