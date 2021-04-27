Улан-Удэ, , 08:52 — REGNUM На очередной сессии Народного хурала Бурятии парламентарии подняли вопрос о нефтяном озере в столице республики Улан-Удэ. По словам депутата Намсарая Намсараева, на берегу Селенги из-за этого стоит устойчивый запах нефтепродуктов, сообщает портал «Байкал-Daily».

"В советское время находилась воинская нефтебаза. Выплеснулись большое количество нефти, которая до сих пор стекает в реку Селенга», — отметил он.

С вопросом о судьбе озера он обратился в минприроды республики, однако «внятного ответа» так и не получил. Впрочем, выяснилось, что ранее Верховный суд Бурятии обязал министерство принять меры.

Депутат попросил чиновников разобраться с этим вопросом и предоставить план действий по ликвидации «озера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при затоплении береговой полосы Селенги нефтепродукты из подпочвенного скопления в Улан-Удэ попали в реку, являющейся крупнейшим притоком Байкала. В связи с этим суд признал бездействие минприроды по ликвидации скоплений незаконным.

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