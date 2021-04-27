Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года лидером среди регионов РФ по продажам новых машин является Москва. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В общей сложности столичные автолюбители за три первых месяца нынешнего года приобрели 46,4 тыс. новых авто. На втором месте находится Московская область. Здесь с января по март было куплено 27,2 тыс. автомобилей. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург (21,4 тыс. ед.).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Татария (14,8 тыс. ед.) и Краснодарский край (14,7 тыс. ед.).

Всего же за январь — март текущего года в России было продано 346,5 тыс. новых легковых машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, по итогам марта нынешнего года больше всего новых легковушек было продано в Москве — 18 592 экземпляра. Это на 24% меньше, чем год назад, когда было продано 24 476 автомобилей.

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