Тбилиси, , 08:53 — REGNUM В Грузии будут вводить практику ковид-паспортов. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 апреля заявила замглавы минздрава Тамар Габуния в ходе брифинга.

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«Мы действительно рассматриваем введение ковид-паспортов. Ведётся работа по определению основных параметров, которые будут отражены в ковид-паспорте», — сказала замминистра.

По словам Габунии, в новом документе обязательно будет указана информация о вакцинации его владельца. Возможно, будут вносить данные результатов ПЦР-тестирования. Представитель минздрава отметила, что ввести ковид-паспорта планируется «в короткие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, соцопрос, проведённый в России в середине апреля, показал, что большинство жителей выступают против введения ковид-паспортов. Ранее главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что ведение таких паспортов может повлечь за собой дискриминацию в отношении лиц, не желающих или не могущих прививаться

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