Париж, , 08:52 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 5,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 5952 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 503 996.

Также уточняется, что за этот же период от COVID-19 во Франции скончались 400 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 103 285.

В то же время, в стране на данный момент вакцину от нового заболевания получили 14 102 290 пациентов.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 24 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.