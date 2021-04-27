Владивосток, , 09:00 — REGNUM За январь-март в Приморье сдали более 232 тыс. кв. метров жилья, основной объём приходится на многоквартирные дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Больше всего домов строят во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе.

В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Приморье планируют ввести в эксплуатацию 800 тыс. кв. метров. Строители уже перевыполнили план за первый квартал, учитывая, что к 1 мая нужно построить 222 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за I квартал 2021 года сдано в эксплуатацию 228 тысяч квартир в многоквартирных и жилых домах, включая построенные населением, общей площадью 17,8 млн квадратных метров.