Москва, , 08:46 — REGNUM Демократия в отсутствие полноценного гражданского общества существовать не может, и потребительское общество быть демократическим не может по определению, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«А что такое нынешнее общество? Мы его называем гражданским? Давно сказано, что это общество потребительское. А возможна ли демократия в условиях потребительского общества?», — задал вопрос политолог.

По его словам, в классическом понимании, демократия как комплексное явление после Великой Французской революции ставила перед собой две цели — прогресс и гуманизм. И демократия была инструментом и средством для достижения этих целей.

«Это демократия развития, демократия стагнации, или демократия деградации? Такая ведь тоже возможна. Между прочим, человека гораздо труднее тянуть наверх, чем толкать вниз…», — продолжил эксперт.

Современный Запад говорит о том, что человек не должен восходить, как было на заре христианства, не должен оставаться тем, кем был, о чем говорили протестанты, а должен нисходить, то есть деградировать.

«Но тогда мы говорим о демократии Конца времен. Это абсолютно корректное утверждение, которое совершенно не обязательно требует религиозности. Если «демократия нисхождения», то это «демократия конца времен», — подытожил Кургинян.