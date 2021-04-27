Москва, 27 апреля 2021, 08:46 — REGNUM Демократия в отсутствие полноценного гражданского общества существовать не может, и потребительское общество быть демократическим не может по определению, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в классическом понимании, демократия как комплексное явление после Великой Французской революции ставила перед собой две цели — прогресс и гуманизм. И демократия была инструментом и средством для достижения этих целей.
Современный Запад говорит о том, что человек не должен восходить, как было на заре христианства, не должен оставаться тем, кем был, о чем говорили протестанты, а должен нисходить, то есть деградировать.
«Но тогда мы говорим о демократии Конца времен. Это абсолютно корректное утверждение, которое совершенно не обязательно требует религиозности. Если «демократия нисхождения», то это «демократия конца времен», — подытожил Кургинян.