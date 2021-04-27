Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве с 27 апреля стартовала программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» для поощрения пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичам старше 60 лет, делавшим прививку от коронавируса до 1 июля начислят на подарочную карту 1000 призовых баллов (один балл равен одному рублю) или они электронный сертификат на туже сумму.

Призовые баллы или сертификат можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции. Для участия в акции необходимо иметь московский полис ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации от коронавируса жителей России старше 60 лет следует увеличить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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