Мехико, , 08:47 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 236 пациентов и потому их общее число превысило 215 тыс. Об этом 27 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 215 113.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 853 759 человек вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 516 905.

Отметим, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 94 пациента.