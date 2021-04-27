Абакан, , 08:44 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии произошло два пожара, в результате которых погибли пятеро детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«К трагическим событиям привели отсутствие контроля над детьми, оставление их без присмотра, и, как следствие, их игры с огнём», — подчеркнули в управлении.

Жителей Хакасии призывают не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 апреля в Хакасии при пожаре в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз погибли трое детей: шестилетняя девочка, семилетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мать, закрыв дверь на ключ, ушла по делам, оставив детей без присмотра. В качестве приоритетной следствие рассматривает версию о детской шалости с огнём.

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