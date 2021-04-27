Сеул, , 08:54 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа индонезийской подлодки Nanggala, затонувшей в Балтийском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный аккаунт южнокорейского министерства иностранных дел в Twitter.

Согласно сообщению, южнокорейский дипломат глубоко скорбит и выражает глубочайшие соболезнования семьям членов экипажа, их коллегам, а также правительству Индонезии и индонезийскому народу.

Днем ранее министр обороны Южной Кореи Со Ук направил письмо индонезийскому коллеге Прабово Субианто, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа подлодки.

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Напомним, что подлодка ВМС Индонезии Nanggala перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали. На борту находились как минимум 53 человека. А 25 апреля военные сообщили об обнаружении субмарины с погибшими членами экипажа.