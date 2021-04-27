Новосибирск, , 08:44 — REGNUM В поликлиники Новосибирской области поступила третья партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарата хватит для вакцинации 16 200 человек, сообщили в правительстве региона.

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Вакцину распределили во все медорганизации Новосибирска и районов.

За всё время Новосибирская область получила 226 412 доз вакцин «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона».

К настоящему времени уже привито 192 518 человек, из них двумя компонентами — 110 806 человек.