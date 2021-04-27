Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Челябинске коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт участникам банды, которая действовала несколько лет. Дело рассматривает областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Подсудимым вменяют участие в банде, разбой организованной группой, а также убийство для сокрытия другого преступления. Им единогласно огласили обвинительный вердикт. Также заседатели посчитали, что подсудимые не заслуживают снисхождения.

По данным следствия, в 2008 году члены банды напали на офис потерпевшего и похитили 67 млн рублей. Двое участников признаны виновными убийстве главаря банды, а ещё двое — в разбойном нападении и в похищении принадлежащих потерпевшим 16 млн рублей.