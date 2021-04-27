Москва, , 08:41 — REGNUM В Еврейской АО сложилась сложная ситуация с обеспечением льготников лекарствами. Жизненно необходимые препараты жители области иногда ждут несколько месяцев. К решению этой проблемы подключился депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Александр Петров («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в правительстве ЕАО.

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Депутат Госдумы провел посредством видеоконференцсвязи совещание, в котором приняли участие все ответственные за лекарственное обеспечение ведомства области, а также представители прокуратуры, ФСБ и УФАС.

Александр Петров пояснил, что на федеральном уровне создан центр по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан и формируется единый регистр пациентов. В регионах должны появиться такие же структуры.

«Это тема моя профессиональная в Госдуме, и я обязательно найду решение. Вместе, безусловно, и с правительством, и с губернатором ЕАО, и с остальными ответственными людьми, кто отвечает за эту проблему — мы должны людей обеспечить лекарствами», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ветерана Великой Отечественной войны обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры города.