Оренбург, , 08:40 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении 58-летнего горожанина, который признан виновным в крупном мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

Как установлено в суде, мужчина представлялся риелтором и заключал договоры на продажу несуществующих квартир на территории дачного общества. На самом деле на площадке велось строительство автомойки.

Для обмана клиентов лжериелтор использовал недействительную доверенность, которая якобы подтверждала его полномочия, а также сообщал недостоверные сведения о назначении строящегося объекта.

Жертвами обмана стали пять человек, заключившие со злоумышленником договоры. Ущерб составил свыше 2,5 млн рублей.

Мужчина полностью признал свои вину. Суд назначил оренбуржцу четыре года лишения свободы. Также удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму более 1,5 млн рублей. судебный приговор в законную силу не вступил.