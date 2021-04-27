Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Борьба с распространением коронавируса в Индии стала темой телефонных переговоров президента США Джо Байдена и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Американский лидер заверил своего собеседника, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Индии в противостоянии пандемии. Кроме того, участники разговора подтвердили намерения обеих стран и дальше защищать жизни и здоровье своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» должна поступить в Индию к началу мая.

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