Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Парламент Молдавии, отозвавший с должности главу Конституционного суда (КС) Доминику Маноле, действовал против демократических норм. Об этом говорится в обнародованном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Он отметил, что 23 апреля парламент Молдавии попытался заменить Маноле своим собственным кандидатом, а это «вопиющее нападение на демократические нормы Молдавии и её конституционный строй».

Беспокойство Госдепа связано также с тем, что молдавский КС только недавно «отстоял свою независимость после многих лет государственного контроля». Прайс призвал лидеров и депутатов Молдавии уважать верховенство права и защищать свои демократические институты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля КС Молдавии согласился с тем, что президент Майя Санду вправе распустить парламент. Вслед за этим депутаты парламентского большинства отменили постановление о назначении Маноле главой КС.

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