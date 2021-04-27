Хабаровск, , 08:44 — REGNUM В Хабаровске пойдёт под суд бывший начальник управления образования городской мэрии, которую обвиняют в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

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Речь идёт о резонансном деле, фигурантом которого является бывшая чиновница Ольга Тен.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, злоупотребляя должностными полномочиями, за бюджетные средства отправляла в незаконные поездки за границу детей своих знакомых.

Так, в 2017 году Тен дала заведомо незаконные указания своим подчиненным о включении в список состава делегации детей на поездку в город Мусасино (Япония) несовершеннолетнего родственника заместителя мэра Хабаровска, который участие в экологической экспедиции не принимал. При этом из списка исчезла фамилия школьника, который на самом деле участвовал в экспедиции на реке Хор, что повлекло незаконную оплату его перелета за счет средств бюджета города Хабаровска на общую сумму 62 тыс. рублей.

Такие действия обвиняемая сделала ради дальнейшей поддержки вышестоящего чиновника.

В 2018 году поручила включить в состав делегации детей в летний лагерь города Харбин несовершеннолетнего родственника своей знакомой, указав его как победителя в акции «Мы вместе!», который не имел отношение к акции. Ущерб — 27 тыс. рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд — Ольге Тен грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен было возбуждено в сентябре 2019 года.