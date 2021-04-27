Красноярск, , 08:46 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшую неделю (с 19 по 25 апреля) заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемические пороги как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в столице региона городе Красноярске среди взрослого населения зафиксировано превышение эпидемического порога на 18,4%.

«Среди положительных находок на отчётной неделе выявлена циркуляция на территории края вирусов не гриппозной этиологии: вирусов парагриппа, аденовируса, риновируса и других респираторных вирусов. Вирусы гриппа не обнаружены», — говорится в сообщении.

Напомним, что ещё на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в Красноярске во всех возрастных группах не превышала эпидемические пороги.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к настоящему времени зафиксировано в девяти регионах России.

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