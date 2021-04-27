Горно-Алтайск, , 08:37 — REGNUM В Республику Алтай по ситуации на 26 апреля поступило 22,5 тыс. доз вакцины, в том числе 18,5 тыс. доз препарата «Спутник V» и 4 тыс. доз — «ЭпиВакКорона». Вакцинированы от коронавируса более 18,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Как отмечается, в ближайшие дни ожидается поставка новой партии вакцины. По словам зампреда правительства Динары Култуевой, всего в регионе действуют 46 пунктов вакцинации в десяти районах и Горно-Алтайске, организовано 27 мобильных бригад.

В районах также работают созданные в рамках нацпроекта «Демография» мобильные бригады, которые доставляют на диспансеризацию, плановые осмотры и вакцинацию пожилых граждан. Всего за минувшую неделю бригады доставили на вакцинацию 176 человек.

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