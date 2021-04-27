Джакарта, , 08:37 — REGNUM ВМС Индонезии пытаются эвакуировать подводную лодку Nanggala-402, затонувшую в Балийском море, сообщает Kompas.

«Эвакуация в Балийском море проводится. Все корабли находятся в состоянии готовности», — заявил контр-адмирал Мухаммед Али.

Спасательный корабль MV Swift, прибывший из Сингапура, все еще находился на месте поисков, чтобы помочь с эвакуацией.

В Индонезии приступили к поднятию на поверхность небольших деталей разбившейся подлодки с помощью специального аппарата. На поверхность подняли гидрофон и торпеду.

Между тем усилия по подъему более крупных частей необходимо координировать, потому что аппарат может поднимать только предметы весом до 150 кг.

В Индонезии планируют поднять затонувший корабль на поверхность, а тела погибших эвакуировать в Сурабаю.

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