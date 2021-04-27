Ростов-на-Дону, , 08:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону нашли желающих построить крупнейшую на юге России школу, рассчитанную на 1 650 ребят. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджера областного центра Алексей Логвиненко.

«Проект разработан с «нуля» и содержит ряд уникальных архитектурно-строительных и пространственно-композиционных решений. Здание школы имеет сложную интересную геометрическую форму «бабочки» и кажется стеклянным из-за больших современных окон», — написал градоначальник.

Общеобразовательное учреждение в микрорайоне «ЮФУ» обещают построить к осени 2023 года.

ИА REGNUM сообщало, что конкурс на строительство крупнейшей на юге России школы был объявлен повторно из-за отсутствия желающих. Стоимость объекта составляет 1,6 млрд рублей.

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