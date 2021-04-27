Уфа, , 08:36 — REGNUM На 15,6 млрд рублей увеличилось финансирование программы развития здравоохранения Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что соответствующие изменения в эту программу были рассмотрены в правительстве Башкирии 27 апреля.

Отмечается, что в республике были приняты новые региональные законодательные акты: «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на текущий год и на плановый период» и «О бюджете Республики Башкортостан на текущий год и плановый период». В соответствии с ними и предусмотрены изменения в финансировании этой программы.

«В соответствии с указанными законодательными актами финансирование программы увеличилось на 15,6 млрд рублей», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что в связи с этим изменилось финансирование некоторых мероприятий, таких как закупка оборудования для медучреждений и проведение в них капительного ремонта, обеспечение некоторых граждан лекарствами и др. Помимо этого, государственная программа дополнена мероприятиями республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали курсировать «Поезда здоровья».