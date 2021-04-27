Кишинёв, , 08:35 — REGNUM В Молдавии в течение суток 26 апреля выявили 246 случаев заражения коронавирусом в ходе 2929 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 249 385 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 237 934 человек, в том числе 529 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 2184 пациента с COVID-19, из которых 226 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5668 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 241 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2171 теста. Выздоровевшими врачи признали 631 человека.

Стоит отметить, что 24 апреля в Молдавию доставили 142 тыс. доз вакцины «Спутник V». Президент республики Майя Санду выразила благодарность Российской Федерации за помощь.

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