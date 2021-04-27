Токио, , 08:33 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть новый трейлер анимационного сериала «Ясукэ». Ролик был опубликован 27 апреля на YouTube-канале Netflix Anime.

В первой части видео зрителям показали момент из шоу, когда главный герой вступается за ребёнка. В трейлере также присутствуют новые боевые и драматические сцены. Реализацией проекта занимается продюсер Лешон Томас.

Напомним, сюжет «Ясукэ» расскажет о приключениях ушедшего в отставку чернокожего мечника, которому в какой-то момент приходится вновь начать применять свои воинские навыки. Премьера сериала на сайте Netflix состоится 29 апреля 2021 года.

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