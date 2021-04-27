Сидней, Австралия, , 08:33 — REGNUM Новая Зеландия уступила первую строчку рейтинга самых безопасных мест для пребывания по время пандемии коронавирусной инфекции Сингапуру. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого агентством Bloomberg.

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Отмечается, что с момента начала публикации рейтинга в ноябре 2020 года, Новая Зеландия занимала лидирующую позицию.

Сингапур сумел потеснить Новую Зеландию на второе место (с небольшим отрывом 79,7 балла и 79,6 балла соответственно) благодаря более высоким темпам вакцинации населения от коронавируса, а также эффективной борьбе с распространением коронавирусной инфекции внутри страны. Так, почти 20% жителей страны уже защищены от COVID-19. По этому показателю государство значительно опережает другие страны мира, такие как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань.

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Отмечается, что система ранжирования опирается не только на показатели заболеваемости или высокий уровень вакцинации, поскольку Израиль по-прежнему находится только на четвёртом месте, несмотря на то, что более половины его населения уже получили прививку.

Также в число ключевых показателей для расчёта позиции страны в рейтинге уровень смертности, а также количество протестированных людей.

Так, в пятерку лидеров после Сингапура и Новой Зеландии вошли Австралия (76,2 балла), Израиль (74,9 балла) и Тайвань (74,7 балла).

Россия (60,9 балла) оказалась на 22-м месте в этом рейтинге. За ней следуют Португалия и Испания (59,7 балла у обеих стран), а также Ирландия (57,7), Германия (54,9 балла), Австрия (54,2 балла). Последние места в рейтинге безопасности пребывания в пандемию достались Аргентине (41,4 балла), Польше (40,6 балла) и Бразилии (39,1 балла). Всего в списке значатся 53 страны.