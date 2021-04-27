Москва, , 08:33 — REGNUM Вкусный шашлык получается из мяса хорошего качества Лучше покупать мясо на рынке или в магазине. При покупке в местах несанкционированной торговли, можно приобрести мяса больного животного и заразиться сальмонеллезом и паразитарными заболеваниями, сообщается на сайте Роспотребнадзо.

Самый простой способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца. Если после этого оно быстро приняло прежнюю форму, значит, мясо свежее. На свежем мясе не должно быть темных пятен и зеленоватого оттенка.

Качественное мясо имеет приятный запах. Маринад для шашлыка каждый выбирает по своему вкусу, но маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. При этом надо помнить, что шашлык — очень калорийная пища.

Как сообщало ИА REGNUM, приготовление шашлыка в 2021 году обойдётся жителям России примерно в 2 тыс. рублей, это на четверть больше, чем годом ранее.

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