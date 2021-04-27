Богота, , 08:34 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 12,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 12 839 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 787 303.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 448 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 71 799.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 602 489 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 17 190 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.