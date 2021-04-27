Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Казахстане стабилизировалась. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

«На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась. Индекс репродуктивности вируса снизился до 1», — сказал Мамин. По его словам, занятость инфекционных коек уменьшилась до 41%, реанимационных — до 28%.

Глава правительства отметил, что важнейшей задачей остается вакцинация населения. Он также напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в Казахстане выявили 311 400 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2284 — за минувшие сутки. Рост заболеваемости наблюдается с начала марта.

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