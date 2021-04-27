Москва, , 08:33 — REGNUM По итогам января — марта 2021 года российские автолюбители купили в кредит 229,4 тыс. новых легковых машин (новых и подержанных). Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным специалистов НБКИ, в первом квартале текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 6 тыс. (+ 2,6%).

При этом объём авторынка новых легковушек в первом квартале 2021 года уменьшился на 7,7%, до 346,5 тыс. единиц.

Больше всего автокредитов было выдано в Москве (19,8 тыс. ед.). Подмосковье на втором месте по этому показателю. Здесь выдано 14,9 тыс. кредитов. Тройку лидеров регионального списка замыкает Санкт-Петербург с результатом 14,5 тыс. автокредитов.

Далее идут: Татария (10,4 тыс. ед.) и Краснодарский край (9,5 тыс. ед.).

Напомним, в феврале нынешнего года российские автолюбители купили в кредит 111,5 тыс. новых легковых машин, что на 1,3% больше, чем в феврале прошлого года.

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