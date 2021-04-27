Сараево, , 08:32 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич на своей странице в социальной сети 26 апреля написал, что попытка Российской Федерации свести на нет единство его страны является проявлением глубочайшего неуважения к Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Селективная интерпретация конституции Боснии и Герцеговины с целью повышения роли энтитетов в ущерб Боснии и Герцеговине в целом, и заявления, что энтитеты стоят выше центрального правительства, это не просто недобрый сигнал со стороны Российской Федерации, но, очевидно, угроза и вызов», — отметил Комшич.

Комшич подчеркнул, что Босния и Герцеговина имеет свою собственную государственную преемственность, которая существовала до образования энтитетов, и будет им обладать в будущем.

«Республика Босния и Герцеговина, официальное название которой отныне «Босния и Герцеговина», продолжит свое законное существование в соответствии с международным правом. Это государство со своей внутренней структурой, преобразованной настоящей конституцией, и со своими международно признанными границами. Босния и Герцеговина останется государством — членом Организации Объединенных Наций», — подчеркнул Комшич.