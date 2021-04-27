Саратов, , 08:33 — REGNUM В Саратовской области днем 27 апреля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Так, местами по региону возможно усиление западного ветра порывами до 16 м/с. С 27 по 30 апреля в Краснокутском районе области сохранится высокая пожароопасность (4 класс).

Дневная температура воздуха во вторник по области составит +11 градусов. Ежедневно столбики термометра будут повышаться на 1−2 градуса. По ночам до конца апреля температура воздуха составит 0…+2 градуса, с 1 мая — +7…+10. Местами возможны кратковременные осадки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии по прогнозам 27 апреля ветер будет умеренным, с порывами 6 — 11 метров в секунду. Но уже в начале мая снова возможен очередной штормовой ветер. Улучшение погоды и потепление до +20 градусов ожидается после 5 мая.

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