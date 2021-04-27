Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:29 — REGNUM В Новокузнецке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города. Он обвинялся в «мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщило МВД РФ.

Бывший заместитель мэра Новокузнецка, его родственник и знакомый были задержаны в феврале 2020 года. Установлено, что, используя служебное положение, при проведении электронного аукциона на оказание услуг администрации города, заместитель мэра обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. Впоследствии с данной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий.

Создав видимость работ, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако деньги получила — около 18,5 млн рублей. Бывший чиновник, зная о невыполнении работ, принял документы и рассчитался с подрядчиком. Для придания правомерности действиям, подельники замаскировали деньги под переводы сторонним организациям.

В ходе следствия с бывшим чиновником было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Суд признал экс-чиновника виновным. Ему назначено три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он обязан возместить причинённый материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.