Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 18,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 18 793 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 879 677.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 443 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 62 087.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 457 095 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 877 670 — получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 15 012 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.