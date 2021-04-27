Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбургской области обсуждается возможность выплаты в размере 1 тыс. рублей за счет бюджета тем гражданам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции. «Нужна ли оренбургскому бюджету такая трата?», — задает вопрос Законодательное собрание региона на своей странице в Instagram.

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Региональный парламент в качестве примера приводит Москву, где пожилым людям, прошедшим вакцинацию до 27 апреля, выдадут подарочные карты номиналом в 1 тыс. рублей. Деньги можно потратить в аптеках и кафе столицы.

Мнения оренбуржцев по поводу такой инициативы разделились. «За любую поддержку людей пенсионного возраста. Думаю, и у нас такое будет», — считает один из подписчиков.

«Пенсионеров поддерживать надо, но можно и остальных», — оставил комментарий еще один пользователь.

«Странная инициатива: обычно люди платят за вакцину, а тут наоборот. К чему бюджету такие траты? Понятно, когда донорам плазмы платили, а платить людям за то, что они сделали прививку — парадокс», — недоумевает оренбуржец.

Еще одна жительница региона заявила, что сама готова заплатить, чтобы не ждать очереди три недели. Такая ситуация, по ее словам, в поселке Тюльган.