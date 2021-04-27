Берлин, , 08:24 — REGNUM Европейский союз наук о Земле (EGU) анонсировал создание зонда Interstellar, который удалится на рекордные 149 млрд км от Земли. Об это 27 апреля сообщили в пресс-службе EGU.

«Зонд Interstellar отправится в глубины межзвездного пространства, куда человечество еще не проникало», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что впервые появится возможность получить фотографии всей Солнечной системы, это позволит понять, как она выглядела бы для наблюдателей извне.

Как сообщало ИА REGNUM, NASA приступило к финальной сборке зонда «Психея», который займется изучением астероида Психея, богатого металлами и оцененного в $10 квинтиллионов. Изучение данного объекта поможет приблизиться к пониманию того, как формировалась наша планета Земля и многие другие планеты.

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