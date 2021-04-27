Кызыл, , 08:23 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг назначил исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Григория Ондара, работающего инженером по охране окружающей среды угольной компании «Межегейуголь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы, новый руководитель ведомства является специалистом в области экологии.

Новый министр родился в 1957 году в городе Туран Пий-Хемского района. В 1997 году окончил экологический факультет Российского университета дружбы народов, в 2006 году — Томский государственный университет.

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