Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM Ростовский областной суд оставил всех фигурантов уголовного дела, в том числе главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко, под стражей. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Апелляционные жалобы, поступившие от адвокатов подследственных, суд рассмотрел 23 апреля в закрытом режиме. Так, Борзенко пробудет под стражей по 11 июня 2021 включительно. Братья Эдуард и Вадим Бабаевы будут находиться под арестом по 11 и 10 июня соответственно.

ИА REGNUM сообщало, что бессменный на протяжении 27 лет глава Аксайского района был задержан утром 12 апреля 2021 года в одном из санаториев Кисловодска. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и организации преступного сообщества. Как полагают следователи, участники банды занималась земельными махинациями более 20 лет. По дела были задержаны ещё трое предполагаемых участников преступной группировки. Организатор подался в бега.

Читайте ранее в этом сюжете: «Земельный барон»: об активах семьи главы Аксайского района