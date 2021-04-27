Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия согласен, чтобы за него внесли залог представители Евросоюза, если депутаты парламента Грузии откажутся от объявления амнистии. Об этом лидер ЕНД 26 апреля сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» разрабатывают законопроект, по которому под амнистию должны попасть все обвиняемые в рамках дела о беспорядках, проходивших в июне 2019 года, в том числе Мелия. Но он против этого, так как под амнистию могут попасть сотрудники полиции, разгонявшие протестующих, и те, кто отдал им этот приказ.

«Совершенно очевидно, что «Грузинская мечта» распространит эту амнистию на всё и вся, — написал Мелия. — Отзовите амнистию и в этом случае я, Ника Мелия, беру на себя полную ответственность за то, чтобы согласиться на залог, предложенный ЕС, и покину тюрьму на этом условии».

Напомним, Мелию после предъявления обвинения в организации беспорядков выпустили на свободу под залог, обязав носить электронный браслет. Он в ноябре 2020 года снял браслет и отказался вносить дополнительную сумму залога, назначенную судом.

В феврале 2021 года лидера ЕНД арестовали, что вызвало возмущение среди его сторонников. В оппозиции это назвали «политическим преследованием». После этого Мелии в генпрокуратуре неоднократно предлагали согласиться на залог, но он отказывался. В ходе соглашения между лидерами «Грузинской мечты» и ряда оппозиционных партий, стороны договорились об амнистии. Члены ЕНД не подписали это соглашение.

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