Норт-Йоркшир, Великобритания, , 08:21 — REGNUM Кристофер Маккуорри выложил в сеть фотографию со съёмок фильма «Миссия невыполнима 7», на которой запечатлён момент выполнения Томом Крузом очередного трюка. Снимок был опубликован 26 апреля на Instagram-странице режиссёра.

Поклонники франшизы могут видеть, как Круз пытается забраться на крышу поезда. Маккуорри сообщил подписчикам, что съёмки проходили в Великобритании, в графстве Йоркшир. Он поблагодарил за содействие местное управление автомобильных и железных дорог и отметил, что у съёмочной группы была «замечательная неделя».

https://www.instagram.com/p/COIxlKVD8QX/

Ожидается, что премьера седьмой части фильма «Миссия невыполнима» состоится 26 мая 2022 года. Ранее фотографии со съёмочной площадки картины выложили в сеть Саймон Пегги Ребекка Фергюсон.

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