Сеул, , 08:22 — REGNUM Представители Южной Кореи и Узбекистана приступили 26 апреля к переговорам по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, первый раунд переговоров пройдёт в онлайн-формате и продлится два дня.

Известно, что южнокорейскую сторону представит глава департамента соглашений о свободной торговле министерства торговли, промышленности и энергетики Ян Ги Ук, а узбекскую — замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов.

В повестку переговоров вошли такие вопросы как торговые барьеры, наименование места происхождения товара, смягчение таможенных процедур, открытие рынков и обсуждение деталей по отдельным категориям.

Напомним, что 28 января в ходе саммита, прошедшего в формате видеоконференции, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявили о начале подготовки двустороннего соглашения о свободной торговле.

Читайте также: Южная Корея и Узбекистан начнут переговоры о создании ЗСТ