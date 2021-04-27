Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) на территории Чебоксарской агломерации. Для этого в республике разработан план мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, утверждена «дорожная карта» по подготовке заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Чебоксарской агломерации. Речь идёт о площадках в Новочебоксарске и Чебоксарском районе.

На первом этапе предусмотрен поиск инвесторов, формирование земельных участков и определение приоритетных отраслей экономики, соответствующих специализации ОЭЗ. Заявку на получение статуса ОЭЗ планируется подать до 20 августа 2021 года, к 20 сентября должен быть готов проект планировки территории ОЭЗ.

Кроме того, сформирован состав рабочей группы по подготовке заявки на создание ОЭЗ, в неё вошли 15 человек. Её возглавил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

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Органам государственной власти поручено обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, моногород Новочебоксарск в Чувашии станет не территорией опережающего развития, как первоначально предлагали власти, а ОЭЗ — данное решение было поддержано правительством России 19 февраля 2021 года. Чувашские власти заявляли, что начали работу по созданию особой экономической зоны в Новочебоксарске, где планируется создать не менее 6 тыс. новых рабочих мест с объёмом инвестиций порядка 50 млрд рублей.

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