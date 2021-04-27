Вашингтон, , 08:21 — REGNUM На протяжении последних десяти лет численность населения США увеличилась на 22,7 млн человек, что является вторым наиболее низким показателем за всю историю страны. Об этом 27 апреля сообщает Бюро переписи США.

«Перепись 2020 года показала, что постоянное население США на 1 апреля 2020 года составило 331 449 281 человека. Население увеличилось на 22 703 743 человека или на 7,4% по сравнению с 2010 годом», — говорится в сообщении.

При этом такой прирост населения стал одним из самых маленьких за всю историю страны и ниже он был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%. В то же время, с 2000 по 2010 год население США выросло на 9,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемонию вручения американской кинопремии «Оскар» в 2021 году смотрели по ТВ чуть более 9,8 млн человек, что является минимальным показателем за всю историю составления рейтингов.