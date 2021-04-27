Любляна, , 08:29 — REGNUM Демографические вопросы и старение населения становятся всё более актуальными темами в ЕС, и группа преподавателей университетов Словении, вышедших на пенсию, 26 апреля выступила с предложение назначить министра по делам пожилого населения, который будет представлять исключительно интересы старшего поколения. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Инициатива была выдвинута ассоциацией вышедших на пенсию преподавателей высшего образования. Они призвали правительство создать такое министерство, поскольку министр или министр по делам пожилого населения уже много лет существует в Канаде, Австралии, Мальте, Новой Зеландии, Шотландии и Уэльсе, и Словения, если она примет эту модель, будет первой страной в регионе, принявшим такое решение.

«Назначение министра, который будет отвечать исключительно за пожилых людей, гарантирует, что политика, связанная с медицинским страхованием или финансовой безопасностью, также рассматривается через призму наших требований», — заявили в ассоциации.