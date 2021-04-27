Горно-Алтайск, , 08:16 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых случая «ассоциированной смерти» среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в феврале скончалась 74-летняя жительница Горно-Алтайска, в апреле — 80-летний житель Майминского района.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в республике к настоящему времени скончались 259 пациентов с коронавирусом, 227 из которых умерли непосредственно от COVID-19. Общее число случаев заражения достигло 16 798 (+1 за сутки). Выздоровели 16 500 человек (+3).