Веллингтон, , 08:17 — REGNUM Сингапур является самой безопасной, а Бразилия — самой опасной страной в рейтинге безопасности стран в период пандемии нового коронавируса. Об этом со ссылкой на исследование, проведённое агентством Bloomberg, 27 апреля сообщает газета The New Zealand Herald.

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Издание отмечает, что Сингапур оттеснил Новую Зеландию с первого места благодаря высоким темпам вакцинации населения, почти 20% которого уже получили прививку. Также на ситуацию повлияли и эффективные меры, предпринимаемые Сингапуром для предотвращения распространения коронавируса внутри страны.

В верхней части рейтинга, наряду с Сингапуром (79,7 балла) и Новой Зеландией (79,6), также расположились Австралия (76,2) и Израиль (74,9). Замыкают рейтинг, который был составлен для 53-х стран мира, Аргентина (41,4), Польша (40,6) и Бразилия (39,1).

Россия с показателем 60,9 балла оказалась на 22-м месте — выше Португалии, Испании, Ирландию, Германии и Австрии (59,7 — 54,2).

Как сообщало ИА REGNUM, разработчики российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали политическим решение о запрете на ввоз препарата в Бразилию.

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