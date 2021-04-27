Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Председатель сената Мажилиса Казахстана Маулен Ашимбаев заразился коронавирусом. Об этом спикер сената написал 27 апреля на своей странице в Facebook.

«Несмотря на все меры предосторожности, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат», — написал Ашимбаев. Он отметил, что заболевание протекает без симптомов. Глава сената продолжит работу в дистанционном режиме.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в Казахстане выявили 311 400 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2284 — за минувшие сутки.

С 1 марта в республике началась массовая вакцинация населения. Прививки уже получил 949 451 человек.