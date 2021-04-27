Будапешт, , 08:16 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 на территории Венгрии проходит успешно благодаря закупке иностранных препаратов, включая российскую вакцину «Спутник V». Об этом 27 апреля заявил председатель комитета по иностранным делам Государственного собрания (парламента) Венгрии Жолт Немет в интервью газете «Известия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

"У нас есть основания говорить, что венгерская программа вакцинации проходит очень успешно. И это было бы невозможно без закупки вакцин из альтернативных источников», — сказал он.

При этом венгерский политик отметил, что вакцинация не может быть идеологическим вопрос и, по его мнению, любой смотрящий на это через призму геополитики политик подвергает граждан своей страны большой опасности.

«Успех был бы невозможен, если бы у нас не было возможности закупить препараты у России и Китая в результате нашего с ними сотрудничества», — добавил Немет.

Также он указал, что считает «Спутник V» отличной вакциной, одним из лучших пяти препаратов, которые доступны в Венгрии для вакцинации. Вместе с тем он уточнил, что на данный момент в стране первую дозу вакцины от COVID-19 в стране получили 3,5 млн человек, «что составляет 45% взрослого населения, в то время как средний европейский показатель — 20%».

Отметим, на сегодняшний день в Венгрии выявлено за все время пандемии свыше 771 тыс. носителей коронавирусной инфекции.