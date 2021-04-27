Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 26 апреля закрылись снижением. Нефть сорта Brent упала на 0,54%, до $65,69. Рынок находится под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление оказывает обеспокоенность эпидемиологической ситуации в Индии. За минувшие сутки были выявлены рекордные 352,99 тыс. случаев заражения коронавируусом.

Сегодня, 27 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $65,98 (+0,48%). В фокусе внимания трейдеров находится очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 28 апреля, а также заседание FOMC и американская статистика по ВВП за I квартал.

1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне — на 350 тыс. б/с, в июле — на 441 тыс. б/с.

Альянс ожидает повышения спроса на нефть во II квартале, но спрос не растёт. Третья волна коронавируса накрыла Европу и Азию.

На текущем заседании ОПЕК+ может принять любое решение, даже пересмотреть предыдущее решение из-за Индии.

Техническая картина нейтральная. У покупателей есть время поднять цену до $67,00. Чем дольше цена торгуется под уровнем $67,00, тем выше вероятность падения до $60,50.

Читайте также: На цену нефти давит коронавирус в Азии