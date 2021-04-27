Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 37 091. За минувшие сутки выявлено 27 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 35 741 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Скончались ещё трое пациентов с коронавирусом, таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 840. В стационарах на лечении остаётся 307 больных, на амбулаторном лечении — 203 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 444 койки: занято — 307, свободно — 137 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,1%», — отметили в оперштабе.